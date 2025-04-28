Кого можуть мобілізувати з 3 групою інвалідності у 2025 році: пояснення

Головне про мобілізацію з 3 групою інвалідності: кого можуть мобілізувати

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Хто не підлягає мобілізації за 3 групою інвалідності

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають до призову особи, які мають інвалідність: усі групи громадян з інвалідністю 1, 2 та 3 групи отримують відстрочку від мобілізації. Відповідно всі, хто мають інвалідність третьої групи, не підлягають призову на службу.

Медичні експерти офіційно розділяють інвалідність на три групи. Третя є найлегшою формою, а перша – найважчою. Відстрочка від мобілізації дається на термін від 6 до 12 місяців.

Третю групу інвалідності надають при таких захворюваннях:

відсутність ока;

відсутність трьох пальців на одній з кінцівок;

сколіоз 3 ступені;

надниркова недостатність;

відсутність однієї легені;

відсутність однієї нирки;

онкозахворювання;

інші.

Повний перелік хвороб регламентується Постановою Кабінету міністрів України № 1338 від 15 листопада 2024 року. Загальними підставами для встановлення інвалідності третьої групи є порушення в організмі, що помірно обмежують життєдіяльність та працездатність особи.

Кого мобілізують з 3 групою інвалідності

Мобілізація осіб, які мають третю групу інвалідності, відбувається за їх власним бажанням. Тобто можна піти служити добровільно за контрактом.

Якщо громадянин був мобілізований, а наразі має групу інвалідності, він може подати рапорт про звільнення на підставі стану здоров’я. Якщо ж військовий бажає продовжити службу, він може зробити це за власним бажанням.

Коли потрібно проходити ВЛК з 3 групою інвалідності

Якщо група інвалідності встановлена безстроково, то проходити медичну комісію повторно не потрібно. Якщо ж не безстроково, тоді її слід повторювати через 6-12 місяців. Як правило, при проходженні комісії встановлюється період повторного огляду.

Повторні огляди на встановлення інвалідності регулюються новим "Порядком проведення оцінювання повсякденного функціонування особи", затвердженого Кабінетом Міністрів від 15 листопада 2024 року.

Якщо протягом 2022-2024 років особи з інвалідністю у віці від 25 до 60 років не пройшли повторний медичний огляд, вони мають це зробити до 1 листопада 2025 року.

Усі інші мають пройти медичний огляд до 1 квітня 2026 року. Якщо термін повторного огляду був призначений у період з 1 січня 2025 року, його подовжено на 6 місяців. Тож можна пройти огляд до 1 липня 2025 року.

Якщо ж комісію не пройти, соціальні виплати за інвалідністю будуть припинені, а відстрочка від мобілізації скасована.