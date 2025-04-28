Кого могут мобилизовать с 3 группой инвалидности в 2025 году: объяснение

Главное о мобилизации с 3 группой инвалидности: кого могут мобилизовать

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Кто не подлежит мобилизации по 3 группе инвалидности

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву лица, имеющие инвалидность: все группы граждан с инвалидностью 1, 2, и 3 группы получают отсрочку от мобилизации. Соответственно, все имеющие инвалидность третьей группы не подлежат призыву на службу.

Медицинские эксперты официально разделяют инвалидность на три группы. Третья является самой легкой формой, а первая – самой тяжелой. Отсрочка от мобилизации дается сроком от 6 до 12 месяцев.

Третью группу инвалидности предоставляют при следующих заболеваниях:

отсутствие глаза;

отсутствие трех пальцев на одной из конечностей;

сколиоз 3 степени;

надпочечная недостаточность;

отсутствие одного легкого;

отсутствие одной почки;

онкозаболевание;

другие.

Полный список болезней регламентируется Постановлением Кабинета министров Украины № 1338 от 15 ноября 2024 года. Общими основаниями для установления инвалидности третьей группы есть нарушения в организме, умеренно ограничивающие жизнедеятельность и трудоспособность личности.

Кого мобилизуют с 3 группой инвалидности

Мобилизация лиц, имеющих третью группу инвалидности, происходит по их собственному желанию. То есть можно пойти служить добровольно по контракту.

Если гражданин был мобилизован, а теперь получил группу инвалидности, он может подать рапорт об увольнении по состоянию здоровья. Если же военный желает продлить службу, он может сделать это по собственному желанию.

Когда нужно проходить ВЛК с 3 группой инвалидности

Если группа инвалидности установлена бессрочно, проходить медицинскую комиссию повторно не нужно. Если же не бессрочно, то ее следует повторять через 6-12 месяцев. Как правило, при прохождении комиссии устанавливается период повторного осмотра.

Повторные осмотры на установление инвалидности регулируются новым "Порядком проведения оценки повседневного функционирования лица", что утвержден Кабинетом Министров от 15 ноября 2024 года.

Если в течение 2022-2024 годов лица с инвалидностью в возрасте от 25 до 60 лет не прошли повторный осмотр, они должны сделать это до 1 ноября 2025 года.

Все остальные должны пройти медицинское освидетельствование до 1 апреля 2026 года. Если срок повторного осмотра был назначен в период с 1 января 2025 года, он продлен на 6 месяцев. Поэтому можно пройти осмотр до 1 июля 2025 года.

Если комиссию не пройти, социальные выплаты по инвалидности будут прекращены, а отсрочка от мобилизации отменена.