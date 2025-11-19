LIGA.net у партнерстві з Dyvoshyv запускає колекцію футболок "Бізнес забутих предків"

LIGA.net у партнерстві з українським брендом Dyvoshyv презентувала лімітовані футболки з вишивкою в рамках капсульної колекції "Бізнес забутих предків". Колекцію створено до однойменного спецпроєкту, що відкриває маловідому сторінку української історії – про підприємців часів козаків і гетьманів.

Орнамент для футболки бережно відтворено майстрами Dyvoshyv за мотивами портрета Богдана Хмельницького XVII століття, який нині зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї ім. В. Тарновського. Під орнаментом – вишитий оригінальний підпис гетьмана, що надає речі особистого сенсу та відчуття дотику до живої історії.

"Ідея народилася під час дослідження Гетьманської доби для нашої Гетьманської колекції столового текстилю Dyvoshyv, –розповідає засновниця та креативна директорка Dyvoshyv Ольга Бондаренко. – На булаві Богдана Хмельницького я побачила бароковий рослинний орнамент – стилізований акантовий лист, символ життєвої сили, безперервності, відродження та мудрого правління. Цей знак поєднує силу й естетику, велич і гармонію – риси, властиві кожному справжньому лідеру".

Вона додає, що досі ніхто точно не знає, де знаходиться саме ця булава Богдана Хмельницького. Є версії, що вона була вивезена й передана Катерині ІІ після знищення нею Гетьманщини, що вона досі перебуває десь у Росії або втрачена назавжди.

"Але я хочу вірити, що цей вишитий орнамент символічно відродить та поверне в Україну ту булаву – разом із її силою, гідністю та духом української державності", – каже засновниця Dyvoshyv.

Щоб передати цю енергію, майстри Dyvoshyv відпрацьовували кожен штрих – від форми завитків до глибини кольору. Вони працювали з музейними матеріалами, бароковими пропорціями, старовинними техніками – щоб вишивка залишалася автентичною, але "дихала" сучасністю.

"Ми намагалися зберегти відчуття тієї самої величі, якою дихала доба Гетьманщини. Для мене це не просто декоративний мотив – це спроба передати у тканині символ влади, мудрості та життєвої сили українського народу, щоб він продовжив жити у новому часі", – каже Ольга Бондаренко.

LIGA.net – медіа для тих, хто мислить і діє. Ми не просто розповідаємо, що сталося – ми пояснюємо, чому це важливо і що це означає для нас як нації. Ми віримо, що розуміння – це сила, яка дає впевненість діяти. Саме тому говоримо про бізнес, економіку та гроші – не як про цифри, а як про рушії свободи, розвитку й гідності.

"Спецпроєкт "Бізнес забутих предків" – продовження цієї місії, – каже СЕО Ligamedia, куди входить видання LIGA.net, Наталія Котенева. – Ми повертаємо імена українських підприємців минулого, щоб нагадати: економічна самостійність – це наша спадкова риса. Але цей проєкт – не лише про економіку. Він і про культуру, і про красу, що не згасає. Тому ми й створили цю колекцію разом із брендом Dyvoshyv".

"Наші місії перегукуються, – наголошує Наталія Котенева. – LIGA.net повертає зміст, Dyvoshyv – форму. Це партнерство – про пам’ять, що надихає діяти сьогодні, і про красу, яка пережила століття, щоб нагадати, ким ми є."

"Українська культура має колосальну глибину, але століттями її намагалися применшити або стерти, – додає Ольга Бондаренко. – Нам дозволяли бути лише "селом" – сировинним придатком без історичної пам’яті, без власної еліти. Але ми мали і шляхетну культуру, і розкіш, і власні палаци, і величезну інтелектуальну спадщину. І сьогодні настав час діставати це з музеїв – не як експонати минулого, а як живу частину нашої ідентичності."

Ця футболка – для тих, хто пам’ятає, звідки ми. Для тих, хто береже традиції й силу нашої історії. Хто тримається – попри все. Це не просто одяг – це можливість носити свою історію, відчувати спадкоємність і силу, що пережила століття.

