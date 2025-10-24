Читай або слухай, коли зручно: LIGA.net оновила функцію збереження матеріалів

Фото: LIGA.net

LIGA.net вдосконалила функцію збереження матеріалів для підписників LIGA PRO. Тепер читачі можуть не просто зберегти їх в персональний кабінет "на потім", а й одразу обрати формат споживання – прочитати чи послухати.

Це оновлення дозволяє кожному створити власний новинний ритм. Наприклад, зранку – зберегти добірку аналітичних текстів, а ввечері – увімкнути її у навушниках дорогою додому. Або ж залишити для вихідного дня серію глибинних інтерв’ю – не втратити, не забути, повернутися тоді, коли зручно.

Щоб зберегти матеріал і бажаний формат, достатньо натиснути на відповідну кнопку поруч із заголовком. Усі збережені тексти та аудіо автоматично формують добірку чи плейлист в особистому кабінеті на LIGA.net і доступні з будь-якого пристрою.

З оновленою функцією збереження ви можете створювати власний простір новин та аналітики: обирати, що читати чи слухати, коли саме і в якому темпі. Це не лише про зручність – це інструмент керування часом та інформаційним фокусом.

Це оновлення – частина більшої трансформації LIGA.net у бік персоналізованої, мультиформатної журналістики. Ми адаптуємося до життя читача – динамічного, вимогливого до якості, обмеженого в часі, але з високим запитом на глибину й розуміння. Інформація не диктує вам темп – ви керуєте нею самі.