Читай или слушай, когда удобно: LIGA.net обновила функцию сохранения материалов

Фото: LIGA.net

LIGA.net усовершенствовала функцию сохранения материалов для подписчиков LIGA PRO. Теперь читатели могут не просто сохранить их в персональный кабинет "на потом", но и сразу выбрать формат потребления – прочитать или послушать.

Это обновление позволяет каждому создать собственный новостной ритм. Например, утром – сохранить подборку аналитических текстов, а вечером – включить ее в наушниках по дороге домой. Или же оставить для выходного дня серию глубинных интервью – не потерять, не забыть, вернуться тогда, когда удобно.

Чтобы сохранить материал и желаемый формат, достаточно нажать на соответствующую кнопку рядом с заголовком. Все сохраненные тексты и аудио автоматически формируют подборку или плейлист в личном кабинете на LIGA.net и доступны с любого устройства.

С обновленной функцией сохранения вы можете создавать собственное пространство новостей и аналитики: выбирать, что читать или слушать, когда именно и в каком темпе. Это не только об удобстве – это инструмент управления временем и информационным фокусом.

Это обновление – часть большей трансформации LIGA.net в сторону персонализированной, мультиформатной журналистики. Мы адаптируемся к жизни читателя – динамичного, требовательного к качеству, ограниченного во времени, но с высоким запросом на глубину и понимание. Информация не диктует вам темп – вы управляете ею сами.