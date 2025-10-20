LIGA.net открывает озвучивание новостей для всех зарегистрированных пользователей

Новости в аудиоформате теперь доступны не только подписчикам LIGA.net, а и всем, кто авторизуется на сайте

Отныне слушать новости на LIGA.net могут не только подписчики LIGA PRO, а каждый, у кого есть аккаунт на сайте. Озвучка работает во встроенном плеере на всех устройствах – достаточно авторизоваться или пройти быструю регистрацию.

Для современного человека новости – это не только тексты на экране. Это ритм, в который нужно встроить понимание событий. Именно поэтому LIGA.net открывает аудиоформат всем зарегистрированным пользователям – чтобы вы могли оставаться в курсе, даже когда руки заняты, глаза устали, а время ограничено.

"Мы видим, как изменяются привычки потребления контента, и понимаем, что читать с экрана может не каждый и не всегда. Аудио – это полноценная альтернатива для тех, кто ценит свое время, хочет быть в курсе главного и одновременно сохранять собственный темп жизни", – комментирует главный редактор LIGA.net Юлия Банковая.

Функция работает на всех устройствах – компьютерах, планшетах и смартфонах. Аудиоформат особенно удобен в дороге, на тренировке, на прогулке, во время домашних или других дел.

LIGA.net продолжает развивать мультиформатность подачи контента, предлагая читателям выбор наиболее удобного способа получения информации.