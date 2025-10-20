LIGA.net відкриває озвучення новин для всіх зареєстрованих користувачів

Новини в аудіоформаті тепер доступні не лише підписникам LIGA.net, а й усім, хто авторизується на сайті

Відтепер слухати новини на LIGA.net можуть не лише підписники LIGA PRO, а кожен, хто має акаунт на сайті. Озвучення працює у вбудованому плеєрі на всіх пристроях – достатньо авторизуватися або пройти швидку реєстрацію.

Для сучасної людини новини – це не тільки тексти на екрані. Це ритм, у який потрібно вбудувати розуміння подій. Саме тому LIGA.net відкриває аудіоформат усім зареєстрованим користувачам – щоб ви могли залишатися в курсі, навіть коли руки зайняті, очі втомлені, а час обмежений.

"Ми бачимо, як змінюються звички споживання контенту, і розуміємо, що читати з екрана може не кожен і не завжди. Аудіо – це повноцінна альтернатива для тих, хто цінує свій час, хоче бути в курсі головного і водночас зберігати власний темп життя", – коментує головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова.

Функція працює на всіх пристроях – комп'ютерах, планшетах і смартфонах. Аудіоформат особливо зручний в дорозі, на тренуванні, на прогулянці, під час домашніх чи інших справ.

LIGA.net продовжує розвивати мультиформатність подання контенту, пропонуючи читачам вибір найзручнішого способу отримання інформації.