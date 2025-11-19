LIGA.net в партнерстве с Dyvoshyv запускает коллекцию футболок "Бизнес забытых предков"

LIGA.net в партнерстве с украинским брендом Dyvoshyv представила лимитированные футболки с вышивкой в рамках капсульной коллекции "Бизнес забытых предков". Коллекция создана к одноименному спецпроекту, открывающему малоизвестную страницу украинской истории – о предпринимателях времен казаков и гетманов.

Орнамент для футболки бережно воспроизведен мастерами Dyvoshyv по мотивам портрета Богдана Хмельницкого XVII века, который сейчас хранится в Черниговском областном историческом музее им. В. Тарновского. Под орнаментом – вышитая оригинальная подпись гетмана, что придает вещи личного смысла и ощущение прикосновения к живой истории.

"Идея родилась во время исследования Гетманской эпохи для нашей Гетманской коллекции столового текстиля Dyvoshyv, – рассказывает основательница и креативный директор Dyvoshyv Ольга Бондаренко, – На булаве Богдана Хмельницкого я увидела барочный растительный орнамент – стилизованный акантовый лист, символ жизненной силы, непрерывности, возрождения и мудрого правления. Этот знак сочетает силу и эстетику, величие и гармонию – черты, присущие каждому настоящему лидеру".

Она добавляет, что до сих пор никто точно не знает, где находится именно эта булава Богдана Хмельницкого. Есть версии, что она была вывезена и передана Екатерине II после уничтожения ею Гетманщины, что она до сих пор находится где-то в России или потеряна навсегда.

"Но я хочу верить, что этот вышитый орнамент символически возродит и вернет в Украину ту булаву – вместе с ее силой, достоинством и духом украинской государственности", – говорит основательница Dyvoshyv.

Чтобы передать эту энергию, мастера Dyvoshyv отрабатывали каждый штрих – от формы завитков до глубины цвета. Они работали с музейными материалами, барочными пропорциями, старинными техниками – чтобы вышивка оставалась аутентичной, но "дышала" современностью.

"Мы пытались сохранить ощущение того же величия, которым дышала эпоха Гетманщины. Для меня это не просто декоративный мотив – это попытка передать в ткани символ власти, мудрости и жизненной силы украинского народа, чтобы он продолжил жить в новом времени", – говорит Ольга Бондаренко.

LIGA.net – медиа для тех, кто мыслит и действует. Мы не просто рассказываем, что произошло – мы объясняем, почему это важно и что это значит для нас как нации. Мы верим, что понимание – это сила, которая дает уверенность действовать. Именно поэтому говорим о бизнесе, экономике и деньгах – не как о цифрах, а как о двигателях свободы, развития и достоинства.

"Спецпроект "Бизнес забытых предков" – продолжение этой миссии, – говорит СЕО Ligamedia, куда входит издание LIGA.net, Наталья Котенева, – Мы возвращаем имена украинских предпринимателей прошлого, чтобы напомнить: экономическая самостоятельность – это наша наследственная черта. Но этот проект – не только об экономике. Он и о культуре, и о красоте, которая не угасает. Поэтому мы и создали эту коллекцию вместе с брендом Dyvoshyv".

"Наши миссии перекликаются, – подчеркивает Наталья Котенева, – LIGA.net возвращает содержание, Dyvoshyv – форму. Это партнерство – о памяти, которая вдохновляет действовать сегодня, и о красоте, которая пережила века, чтобы напомнить, кем мы есть."

"Украинская культура имеет колоссальную глубину, но веками ее пытались приуменьшить или стереть, – добавляет Ольга Бондаренко, – Нам позволяли быть лишь "селом" – сырьевым придатком без исторической памяти, без собственной элиты. Но мы имели и благородную культуру, и роскошь, и собственные дворцы, и огромное интеллектуальное наследие. И сегодня пришло время доставать это из музеев – не как экспонаты прошлого, а как живую часть нашей идентичности."

Эта футболка – для тех, кто помнит, откуда мы. Для тех, кто бережет традиции и силу нашей истории. Кто держится – несмотря ни на что. Это не просто одежда – это возможность носить свою историю, чувствовать преемственность и силу, пережившую века.

