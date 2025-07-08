Лісовий: Для студентів створений "чотиризірковий" полігон для проходження БЗВП

Міністр зазначив, що полігон створений у порівняно безпечній області і військовий вишкіл бажано проходити не дистанційно

Оксен Лісовий (Фото: facebook.com/oksenlisovyi)

В одній з областей України вже створений полігон для проходження студентами базової загальної військової підготовки (БЗВП), який можна прирівняти до "чотиризіркового готелю". Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий в інтерв'ю Радіо Хартія.

Він не став говорити, про яку саме область йдеться, але зазначив, що вона є достатньо безпечною. Цей полігон вже працює та готовий приймати на навчання молодь з усієї України, а ні тільки свого регіону.

"Це хороші умови, скажемо так, такого чотиризіркового хостела. Для того, щоб не налякати зразу молодь якимись жорсткими умовами, а, навпаки, поступово заглиблювати їх в такий бомжстайл, в якому ми трошки жили під час бойових дій", – зазначив міністр.

Також, за його словами, в кількох інших областях вже створені відповідні полігони для студентів.

Лісовий зазначив, що якщо навчання в університеті проходить у дистанційному форматі з метою безпеки, то військовий вишкіл бажано проходити очно. А для цього можна використовувати бази, які вже створюються у порівняно безпечних регіонах.