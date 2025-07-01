Термін БЗВП буде збільшено: новобранців учитимуть відбиватись від ударних дронів
Термін базової загальної військової підготовки для новобранців знову буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Про це оголосив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після щомісячної наради щодо підвищення якості підготовки в армії й посилення безпеки в навчальних центрах.
"Від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата", – наголосив він.
Додані до 49-денного курсу БЗВП дві доби передбачені для навчання військовослужбовців протидії ударним безпілотникам противника.
"Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується", – зазначив Сирський.
Також він повідомив про розвиток базової підготовки у тилових смугах бригад.
"Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невіддільною частиною їхньої бойової готовності", – додав головком ЗСУ.
- У розмові для розбору LIGA.net інструктор БЗВП, на ім'я Євген, дав поради, як зробити своє життя на навчаннях "трохи легшим".
- За його словами, наразі серед мобілізованих украй мало вмотивованих людей, особливо серед "бусифікованих". Проте під час проходження БЗВП їхні погляди можуть змінюватись.
- Загалом БЗВП змінює 95% людей, бо це постійна насичена робота, переконаний інструктор.