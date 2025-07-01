Термін БЗВП буде збільшено: новобранців учитимуть відбиватись від ударних дронів

БЗВП триватиме на дві доби більше. Сирський пояснив важливість якісної підготовки новобранців

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ)

Термін базової загальної військової підготовки для новобранців знову буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Про це оголосив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після щомісячної наради щодо підвищення якості підготовки в армії й посилення безпеки в навчальних центрах.

"Від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата", – наголосив він.

Додані до 49-денного курсу БЗВП дві доби передбачені для навчання військовослужбовців протидії ударним безпілотникам противника.

"Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується", – зазначив Сирський.

Також він повідомив про розвиток базової підготовки у тилових смугах бригад.

"Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невіддільною частиною їхньої бойової готовності", – додав головком ЗСУ.