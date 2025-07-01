Срок БЗВП будет увеличен: новобранцев научат отбиваться от ударных дронов
Срок базовой общей военной подготовки для новобранцев будет снова увеличен – до 51 дня (по сравнению с нынешними 49 днями). Об этом объявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский после ежемесячного совещания по повышению качества подготовки в армии и усилению безопасности в учебных центрах.
"От подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов, сохранение жизни самого солдата", – подчеркнул он.
Два дня, добавленные к 49-дневному курсу БЗВП, предназначены для обучения военнослужащих противодействию ударным беспилотникам противника.
"Это одно из нововведений шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается", – отметил Сырский.
Он также сообщил о развитии базовой подготовки в тыловых зонах бригад.
"Мы осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", – добавил главнокомандующий ВСУ.
- В разговоре для разбора LIGA.net инструктор по правилам дорожного движения по имени Евгений дал советы, как сделать свою жизнь на учениях "немного легче".
- По его словам, сейчас среди мобилизованных крайне мало мотивированных людей, особенно среди тех, кто был "бусифицирован". Однако во время прохождения базовой военной подготовки их взгляды могут измениться.
- В целом, БЗВП меняет 95% людей, потому что это постоянная, насыщенная работа, убежден инструктор.