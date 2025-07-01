Срок БЗВП будет увеличен: новобранцев научат отбиваться от ударных дронов

БЗВП будет длиться на два дня больше. Сырский объяснил важность качественной подготовки новобранцев

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего ВСУ)

Срок базовой общей военной подготовки для новобранцев будет снова увеличен – до 51 дня (по сравнению с нынешними 49 днями). Об этом объявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский после ежемесячного совещания по повышению качества подготовки в армии и усилению безопасности в учебных центрах.

"От подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов, сохранение жизни самого солдата", – подчеркнул он.

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Два дня, добавленные к 49-дневному курсу БЗВП, предназначены для обучения военнослужащих противодействию ударным беспилотникам противника.

"Это одно из нововведений шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается", – отметил Сырский.

Он также сообщил о развитии базовой подготовки в тыловых зонах бригад.

"Мы осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", – добавил главнокомандующий ВСУ.

В разговоре для разбора LIGA.net инструктор по правилам дорожного движения по имени Евгений дал советы, как сделать свою жизнь на учениях "немного легче".

инструктор по правилам дорожного движения по имени Евгений дал советы, как сделать свою жизнь на учениях "немного легче". По его словам, сейчас среди мобилизованных крайне мало мотивированных людей, особенно среди тех, кто был "бусифицирован". Однако во время прохождения базовой военной подготовки их взгляды могут измениться.

В целом, БЗВП меняет 95% людей, потому что это постоянная, насыщенная работа, убежден инструктор.

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