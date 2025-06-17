Как сделать свою жизнь на БЗВП "немного легче": советы инструктора

Обучение ВСУ (Фото: 80 ОДШБ)

К прохождению базовой всеобщей военной подготовки желательно подготовиться заранее как морально, так и физически. Как мобилизованные могут облегчить себе жизнь, рассказал для разбора LIGA.net "На БЗВП было хуже". Объясняем, как изменилась подготовка мобилизованных и что это дало инструктор одного из учебных центров сухопутных войск Евгений.

Самое главное, по его словам, принять ситуацию.

"Просто прими, что ты 45 дней будешь учиться и из тебя будут делать оружие победы. Прими и проживи эти 45 дней с пользой для себя", – отметил он.

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Евгений советует брать с собой какие-то элементарные бытовые вещи на первое время. Это могут быть обезболивающее и жаропонижающее, веревка для белья, прищепки. Он отметил, что мобилизованный должен заботиться о своей гигиене, а всем остальным его обеспечит государство.

Также следует обратить внимание на физическую подготовку и желательно заранее. Если есть возможность делать зарядку и прокачать спину, то стоит ею пользоваться. Ведь во время подготовки нагрузка будет не таким шоком для организма.

"Нужно понимать, если у тебя своего лишнего веса килограммов 20, ты на себя сверху надел еще 15 лишних – броник, рюкзак, лопата саперная, автомат – то колени и спина дадут о себе знать", – говорит инструктор.

Также он советует "не ужасаться заранее". Многие из мобилизованных считают учебный центр "ужасом и дичью", но на самом деле там "по-своему весело". Нелюдей там нет, и все пытаются помогать.

Однако неприятные моменты есть. Например, ограничения на использование телефонов.

"Этот вопрос безопасности. Однако мы даем возможность связаться там с родными, чтобы они хотя бы понимали, что с человеком все хорошо", – резюмировал инструктор.