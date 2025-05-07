Для деяких категорій військових змінено програму базової військової підготовки
У Збройних Силах України за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського розроблено зміни до програми базового вишколу (БЗВП), щоб полегшити навантаження на військових, які служать у різних підрозділах, таких як охорона, забезпечення, медичні служби, логістика тощо. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що зміни спрямовані на те, щоб зменшити навантаження на військових, які служать у підрозділах забезпечення, охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, а також у підрозділах логістики, зв'язку та охорони.
Починаючи з 1 травня, військовослужбовці, які належать до зазначених категорій, проходитимуть БЗВП за новою програмою. Зміни включають:
→ скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
→ зменшення фізичних навантажень;
→ створення окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Ці зміни стосуються не лише новобранців, а й тих, хто вже проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з якихось причин має проходити БЗВП повторно.
Програма стосується військових, які раніше були визнані "обмежено придатними" та тепер повинні служити лише в тилових підрозділах, згідно з рішенням військово-лікарської комісії.
Основна мета змін — оптимізувати підготовку та знизити її інтенсивність для цієї категорії військових, враховуючи рекомендації військового омбудсмана, а також поліпшити комплектування підрозділів забезпечення.
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