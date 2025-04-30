"Те, кто прошел подготовку". В МО объяснили запрос к Минздраву о разбронировании медиков

Запрос Минобороны в Министерство здравоохранения касается лишь ограниченного количества медиков, прошедших подготовку по военным специальностям и критически необходимых для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ, в частности Сухопутных войск. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, речь идет о должностях:

→ санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);

→ фельдшеров;

→ военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" и некоторых других специальностей, которых планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на один год.

"Причина такого запроса — системная нехватка медицинских кадров в медицинских подразделениях. После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала", – сказал он.

Решение о разбронировании будет касаться только медиков, которых Минздрав определит вместе с областными департаментами здравоохранения. Это будут специалисты, необходимые для укрепления медицинских подразделений ВСУ. Они смогут подписать контракт на год и работать в частях, где есть потребность в кадрах.

Согласно украинскому закону, медики, подписывающие контракт, будут служить один год во время военного положения. Если они не хотят продолжать службу после этого времени, они увольняются по завершению контракта.

Минобороны уточняет, что это не массовое разбронирование, а целенаправленная помощь медицинским подразделениям, спасающим жизнь военных.

С 1 апреля 2025 года бронировать работников могут только компании с обновленным статусом критичности и только в электронном формате.

30 апреля Министерство здравоохранения сообщило, что получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ на разбронирование отдельных медицинских работников, в которых нуждается.