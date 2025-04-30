"Ті, хто пройшов підготовку". У Міноборони пояснили запит до МОЗ про розбронювання медиків

Запит Міноборони до Міністерства охорони здоров'я стосується лише обмеженої кількості медиків, які пройшли підготовку за військовими спеціальностями та є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ, зокрема Сухопутних військ. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Як зазначили у Міноборони, йдеться про посади:

→ санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

→ фельдшерів;

→ військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на один рік.

"Причина такого запиту — системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділах. Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу", – пояснили у відомстві.

Рішення про розбронювання стосуватиметься лише тих медиків, яких МОЗ визначить разом з обласними департаментами охорони здоров'я. Це будуть спеціалісти, необхідні для зміцнення медичних підрозділів ЗСУ. Вони зможуть підписати контракт на рік і працювати в частинах, де є потреба в кадрах.

Згідно з українським законом, медики, які підписують контракт, служитимуть один рік під час воєнного стану. Якщо вони не хочуть продовжувати службу після цього часу, вони звільняються за завершенням контракту.

Міноборони уточнює, що це не масове розбронювання, а цілеспрямована допомога медичним підрозділам, які рятують життя військових.

З 1 квітня 2025 року бронювати працівників можуть лише компанії з оновленим статусом критичності й тільки в електронному форматі.

30 квітня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ на розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба.