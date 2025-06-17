Як зробити своє життя на БЗВП "трохи легшим": поради інструктора

Навчання ЗСУ (Фото: 80 ОДШБ)

До проходження базової загальної військової підготовки бажано підготуватися заздалегідь як морально, так і фізично. Як мобілізовані можуть полегшити собі життя, розповів для розбору LIGA.net "На БЗВП було гірше". Пояснюємо, як змінилась підготовка мобілізованих і що це дало" інструктор одного з навчальних центрів сухопутних військ Євген.

Найголовніше, за його словами, прийняти ситуацію.

"Просто прийми, що ти 45 днів будеш навчатися і з тебе будуть робити зброю перемоги. Прийми та проживи ці 45 днів з користю для себе", – зазначив він.

Читайте також Як потрапити в розвідку: покроковий гід

Євген радить брати з собою якісь елементарні побутові речі на перший час. Це можуть бути знеболювальне і жарознижувальне, мотузка для білизни, прищіпки. Він зазначив, що мобілізований повинен дбати за своєю гігієною, а всім іншим його забезпечить держава.

Також варто звернути увагу на фізичну підготовку і бажано заздалегідь. Якщо є можливість робити зарядку і прокачати спину, то варто нею користуватися. Адже під час вишколу навантаження буде не таким шоком для організму.

"Треба розуміти, якщо в тебе своєї зайвої ваги кілограмів 20, ти на себе зверху одягнув ще 15 зайвих – бронік, рюкзак, лопата саперна, автомат – то коліна і спина дадуть про себе знати", – каже інструктор.

Також він радить "не жахатися наперед". Багато хто з мобілізованих вважає навчальний центр "жахом та діччю", але насправді там "по-своєму весело". Нелюдів там немає, і всі намагаються допомагати.

Однак неприємні моменти присутні. Наприклад, обмеження на користування телефонами.

"Це питання безпеки. Проте ми даємо змогу зв'язатися там з рідними, щоб вони хоча б розуміли, що з людиною все добре", – резюмував інструктор.