БЗВП меняет 95% мобилизованных – инструктор

Обучение военных (Фото: Генштаб ВСУ)

Базовая общая военная подготовка (БЗВП) меняет 95% людей, потому что это постоянная насыщенная работа. Об этом рассказал инструктор одного из учебных центров сухопутных войск Евгений для разбора LIGA.net "На БЗВП было хуже". Объясняем, как изменилась подготовка мобилизованных и что это дало".

Большее количество военнообязанных после прохождения военной подготовки говорят, что меньше всего понравилось то, что мало спали и постоянно не высыпались. Однако Евгений отметил, что если разрешить бойцам спать до 09:00, то времени на усвоение почти не будет.

"Действительно, спим мы мало, потому что даже 45 дней – это не предел, нам бы все равно хотелось больше времени. А если мы будем еще спать до девяти, то тогда мы, считаю, вернемся к тем 30 дням и ничего не изменится", – сказал он.

По его словам, в нынешнем графике инструкторы уверены, что бойцы усвоят по крайней мере базу: пострелять из автомата, разобрать его, собрать, наложить турникет, бросить гранату и понимать, откуда летят пули и какие снаряды стреляют.

"Этот опыт, конечно, будет отличаться от человека, имеющего боевой опыт. Здесь 100%. Поэтому существует такая штука, как слаживание уже в бригадах", – отметил инструктор.

После прохождения военной подготовки военные получают базовые знания, а поступая в бригаду, проходят еще слаживание в подразделении. Этот этап может длиться от двух недель и без его прохождения военного не отправят сразу на линию боевого столкновения.