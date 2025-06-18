БЗВП змінює 95% мобілізованих – інструктор

Навчання військових (Фото: Генштаб ЗСУ)

Базова загальна військова підготовка змінює 95% людей, бо це постійна насичена робота. Про це розповів інструктор одного з навчальних центрів сухопутних військ Євгеній для розбору LIGA.net "На БЗВП було гірше". Пояснюємо, як змінилась підготовка мобілізованих і що це дало".

Більша кількість військовозобов'язаних після проходження вишколу кажуть, що найменше сподобалось те, що мало спали і постійно не висипалися. Однак Євген зазначив, що якщо дозволити бійцям спати до 09:00, то часу на засвоєння майже не буде.

"Дійсно, спимо ми мало, тому що навіть 45 днів – це не межа, нам би все одно хотілося б більше часу. А якщо ми будемо ще спати до дев'ятої, то тоді ми, вважаю, повернемося до тих 30 днів і нічого не зміниться", – сказав він.

За його словами, у нинішньому графіку інструктори впевнені, що бійці засвоять принаймні базу: постріляти з автомата, розібрати його, зібрати, накласти турнікет, кинути гранату і розуміти, звідки летять кулі та які снаряди стріляють.

"Цей досвід, звісно, буде відрізнятися від людини, яка має бойовий досвід. Тут 100%. Тому існує така штука, як злагодження вже у бригадах", – зазначив інструктор.

Після проходження вишколу військові отримують базові знання і, опинившись у бригаді, проходять ще злагодження у підрозділі. Цей етап може тривати від двох тижнів і без його проходження військового не відправлять одразу на лінію бойового зіткнення.