Крики, психологическое давление и выстрелы. Инструктор рассказал об обучении по такмеду

Это сделано для того, чтобы новобранцы могли действовать в стрессовых условиях

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Обучение тактической медицине в рамках базовой общевойсковой подготовки сопровождается криками, психологическим давлением и звуками стрельбы, чтобы мобилизованные умели работать в стрессовых условиях. Об этом рассказал инструктор одного из учебных центров Сухопутных войск Евгений в комментарии для разбора LIGA.net относительно базовой общевойсковой подготовки.

Он заявил, что некоторые военнослужащие не с полным пониманием относятся к тактической догоспитальной помощи, хотя, по сути, это одно из самых главных знаний – как сохранить жизнь себе и своему побратиму.

"Поэтому мы перед тем, как проводим практические занятия по тактической медицине, всегда готовим курсантов психологически, чтобы они поняли, насколько это важно", – объяснил Евгений.

По его словам, курсантам показывают обучающие фильмы, где используют дополненную реальность. Новобранцам демонстрируют, с какими ранениями человек может столкнуться уже в первом бою – критические артериальные кровотечения, потери конечностей.

На этих примерах военным рассказывают, насколько важно правильно и быстро оказать медицинскую помощь, наложить турникет, чтобы спасти жизнь. Также курсанты проходят симуляционные занятия.

"То есть не просто наложить турникет. Разыгрываются разные сценарии, которые могут произойти на поле боя, согласно которым рекрут должен действовать", – отметил инструктор.

Евгений рассказал, что используются имитаторы настоящей крови, специальные манекены. Навыки отрабатываются на инструкторах или на курсантах.

"Все, чтобы человек понимал, как оказание помощи выглядит на практике. Это сопровождается криками, психологическим давлением с использованием имитационных средств: и дымы, и гранаты, и выстрелы холостыми, чтобы люди умели работать в стрессовых условиях", – сказал он.

Инструктор констатировал, что это не так ощущается, как под пулями и на передовой. Но наложить турникет в спокойном состоянии – это одна история. Наложить турникет, когда все вокруг взрывается и время идет на секунды, – это другая история, добавил он.

5 апреля 2025 года Сырский заявил, что вслед за увеличением сроков базовой общевойсковой подготовки в украинской армии идет работа по повышению ее качества.

Впоследствии в Генштабе рассказали, как изменилась программа базовой общевойсковой подготовки.