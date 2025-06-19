Крики, психологічний тиск та постріли. Інструктор БЗВП розповів, як проходить навчання з такмеду

Це зроблено для того, щоб новобранці могли діяти у стресових умовах

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Навчання з тактичної медицини в межах базової загальновійськової підготовки супроводжується криками, психологічним тиском та звуками стрілянини, щоб мобілізовані вміли працювати у стресових умовах. Про це розповів інструктор одного з навчальних центрів Сухопутних військ Євген у коментарі для розбору LIGA.net щодо базової загальновійськової підготовки.

Він заявив, що деякі військовослужбовці не з повним розумінням ставляться до тактичної догоспітальної допомоги, хоча, по суті, це одне з найголовніших знань – як зберегти життя собі й своєму побратиму.

"Тому ми перед тим, як проводимо практичні заняття з тактичної медицини, завжди готуємо курсантів психологічно, щоб вони зрозуміли, наскільки це важливо", – пояснив Євген.

За його словами, курсантам показують навчальні фільми, де використовують доповнену реальність. Новобранцям демонструють, з якими пораненнями людина може зіткнутися вже в першому бою – критичні артеріальні кровотечі, втрати кінцівок.

На цих прикладах військовим розказують, наскільки важливо правильно і швидко надати домедичну допомогу, накласти турнікет, щоб врятувати життя. Також курсанти проходять симуляційні заняття.

"Тобто не просто накласти турнікет. Розігруються різні сценарії, які можуть статися на полі бою, відповідно до яких рекрут має діяти", – зазначив інструктор.

Євген розповів, що використовуються імітатори справжньої крові, спеціальні манекени. Навички відпрацьовуються на інструкторах чи курсантах.

"Все, щоб людина розуміла, як надання допомоги виглядає на практиці. Це супроводжується криками, психологічним тиском з використанням імітаційних засобів: і дими, і гранати, і постріли холостими, щоби люди вміли працювати у стресових умовах", – сказав він.

Інструктор констатував, що це не так відчувається, як під кулями й на передовій. Але накласти турнікет у спокійному стані – це одна історія. Накласти турнікет, коли все навколо вибухає і час іде на секунди, – це інша історія, додав він.

5 квітня 2025 року Сирський заявив, що слідом за збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки в українській армії триває робота над підвищенням її якості.

Згодом у Генштабі розповіли, як змінилася програма базової загальновійськової підготовки.