Створення нестерпних умов для новобранців запозичено з системи підготовки США – інструктор

Максим Чех вважає, що важче буде в навчальних центрах, то легше буде в зонах бойових дій

Український військовий (Фото: Генштаб)

Створення максимально складних умов для новобранців під час проходження базової загальновійськової підготовки – це запозичення американської системи підготовки. Про це в коментарі LIGA.net розповів інструктор четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Максим Чех для розбору щодо БЗВП.

"Якщо я зможу позбавити хлопців сну до двох годин на день – я це зроблю. Щоб коли вони опинилися у зоні бойових дій, вони сказали: "Сьогодні є можливість поспати лише дві години? Пф! Та ми вже так місяць жили!"", – розповів Чех.

За словами інструктора, його задача – створити максимально важкі умови. Він зазначив, що якщо у нього буде можливість відправити новобранців під дощ чи зливу – то він це зробить.

"Нехай мокнуть, але нехай розуміють ключове: це – нормальне явище. Адаптовуйтесь і звикайте. І що важче буде тут, на полігонах, у навчальних центрах, то легше вам буде в зонах бойових дій", – пояснив Чех.

Інструктор заявив, що це запозичено з американської системи підготовки, коли в перші дні курсанту неймовірно важко – що психологічно, що фізично.

"Щоб людина зрозуміла: я можу це витримати. Як би не було важко – продовжуй. У тебе все вийде, твій організм може набагато більше, ніж ти думаєш. І ось це ключове, що є в цих стрес-тестах – довести людині, що як би стресово не було, ти дійдеш до кінця. Тому продовжуй", – розповів він.