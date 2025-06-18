"Навколо все вибухає". БЗВП починається для мобілізованих вже на виході з автобуса

Це зроблено для того, аби швидко перемикнути цивільних на бойовий режим військового життя

Український військовий (Фото: Генштаб)

Включення у бойові умови починається для новобранця одразу після виходу з автобуса. Про це розповів інструктор одного з навчальних центрів Сухопутних військ Євген у коментарі для розбору LIGA.net щодо базової загальновійськової підготовки.

За його словами, для курсантів, які щойно прибули до центру використовують імітацію вибухів. Інструктори починають здійснювати психологічний вплив.

"Інструктори відразу починають працювати із курсантами. Буквально з порогу навчального центру. Наприклад, я в групі, яка щойно приїхала до навчального центру. Виходжу з автобуса. І чую вибух, чую крики: "Виходимо! Швидко! Обстріл! Лягти!"", – розповів Євген.

Інструктор продовжив: "Падаю. Чую вибух. І тут раптом розумію, що навколо все вибухає, якийсь дим, щось горить, стріляють автомати холостими. Мені кажуть: "Повзти!".

Чоловік розповів, що новобранці повзуть, по дорозі втрачаючи речі, але повзуть "тому, що це вже війна".

"Потім іду, потім – знову повзу, потім біжу. Куди, чому – ніхто не каже", – акцентував він.

За його словами, під наглядом інструкторів курсанти прямують до місця, де вони будуть жити. Весь цей маршрут супроводжується психологічним тиском і водночас підтримкою інструкторів.

Якщо інструктори бачать, що людині дуже важко, вони її підбадьорюють. Крім цього, там працюють медики, адже новобранцям може стати зле через фізичне навантаження.

"Але це треба пройти, вони мають зрозуміти, що вони можуть більше, ніж вони думають. Бо багато людей схильні себе жаліти. Ми змушуємо їх ставати кращою версією себе. Тому солдата не треба жаліти, солдата треба берегти", – зазначив інструктор.

Під час цього забігу інструктори організовують роботу так, щоб курсанти один одного підтримували. У них відразу починається колективна робота. Тобто люди вже знайомляться в моменті стресу, пояснив Євген. Це потрібно для того, щоб максимально швидко перемикнути людей у бойовий режим.

"Щоб курсанти розуміли, де знаходяться. Що вчорашнє життя – воно залишилося вчора. Сьогоднішнє життя абсолютно інакше. Вчора його захищали, а сьогодні вже він захищає. Це абсолютно різні речі й різна відповідальність. Кожен солдат має це розуміти", – наголосив він.

Інструктор додав, що в перші години повзуть і біжать всі. Курсанти перетворюються на єдиний організм який прямує до своєї мети. Після подолання першого випробування у новобранців з'являється азарт та інтерес. Людина розуміє, що вона може розвиватися, і їй стає цікаво.

"Декого це не змотивує, бо він думає взагалі не про армію, не про війну, і йому, що б ти не робив – нецікаво. Але є така штука, як колектив. І все одно, знаєте, з часом вони всі стають одним робочим механізмом. Колектив допомагає підтягнути тих, хто ще вчора був дуже демотивований. Це ж теж одна з наших задач – мотивація особового складу", – резюмував Євген.

5 квітня 2025 року Сирський заявив, що слідом за збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки в українській армії триває робота над підвищенням її якості.

18 квітня Генштаб повідомляв, що в Україні в програму базової загальновійськової підготовки впроваджено психологічну смугу, яка була створена за польським зразком.