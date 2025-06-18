"Вокруг все взрывается". БЗВП начинается для мобилизованных уже на выходе из автобуса

Это сделано для того, чтобы быстро переключить гражданских на боевой режим военной жизни

Украинский военный (Фото: Генштаб)

Включение в боевые условия начинается для новобранца сразу после выхода из автобуса. Об этом рассказал инструктор одного из учебных центров Сухопутных войск Евгений в комментарии для разбора LIGA.net о базовой общевойсковой подготовке.

По его словам, для курсантов, только что прибывших в центр используют имитацию взрывов. Инструкторы начинают оказывать психологическое влияние.

"Инструкторы сразу начинают работать с курсантами. Буквально с порога учебного центра. Например, я в группе, только что приехавшей в учебный центр. Выхожу из автобуса. И слышу взрыв, слышу крики: "Выходим! Быстро! Обстрел! Лечь!"", – рассказал Евгений.

Инструктор продолжил: "Падаю. Слышу взрыв. И тут вдруг понимаю, что вокруг все взрывается, дым, что-то горит, стреляют автоматы холостыми. Мне говорят: "Ползти!".

Мужчина рассказал, что новобранцы ползут, по дороге теряя вещи, но ползут "потому, что это уже война".

"Потом иду, потом – снова ползу, потом бегу. Куда, почему – никто не говорит", – акцентировал он.

По его словам, под наблюдением инструкторов курсанты направляются к месту, где они будут жить. Весь этот маршрут сопровождается психологическим давлением и при этом поддержкой инструкторов.

Если инструкторы видят, что человеку очень тяжело, они его ободряют. Кроме этого, там работают медики, ведь новобранцам может стать плохо из-за физической нагрузки.

"Но это надо пройти, они должны понять, что могут больше, чем думают. Потому что многие люди склонны себя жалеть. Мы заставляем их становиться лучшей версией себя. Поэтому солдата не нужно жалеть, солдата нужно беречь", – отметил инструктор.

Во время этого забега инструкторы организуют работу так, чтобы курсанты друг друга поддерживали. У них сразу начинается коллективная работа. То есть, люди уже знакомятся в моменте стресса, объяснил Евгений. Это нужно для того, чтобы максимально быстро переключить людей в боевой режим.

"Чтобы курсанты понимали, где находятся. Что вчерашняя жизнь – она осталась вчера. Сегодняшняя жизнь совершенно иная. Вчера его защищали, а сегодня уже он защищает. Это абсолютно разные вещи и разная ответственность. Каждый солдат должен это понимать", – подчеркнул он.

Инструктор добавил, что в первые часы ползут и бегут все. Курсанты превращаются в единый организм, направляющийся к своей цели. После преодоления первого испытания у новобранцев появляется азарт и интерес. Человек понимает, что он может развиваться, и ему становится интересно.

"Некоторых это не мотивирует, потому что он думает вообще не об армии, не о войне, и ему, что бы ты ни делал – неинтересно. Но есть такая штука, как коллектив. И все равно, знаете, со временем они все становятся одним рабочим механизмом. Коллектив помогает подтянуть тех, кто еще вчера был очень демотивирован. Это ведь тоже одна из наших задач – мотивация личного состава", — резюмировал Евгений.

5 апреля 2025 года Сырский заявил, что вслед за увеличением сроков базовой общевойсковой подготовки в украинской армии продолжается работа по повышению ее качества.

18 апреля Генштаб сообщал, что в Украине в программу базовой общевойсковой подготовки внедрена психологическая полоса, созданная по польскому образцу.