В Украине при подготовке военных используют технологии виртуальной реальности – Генштаб

Это помогает погрузиться в боевую атмосферу еще во время обучения, уточнил Олег Апостол

Подготовка военных (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Украине в программу базовой общевойсковой подготовки внедрена психологическая полоса, созданная по польскому образцу. Она предусматривает инструменты дополненной реальности и технологии виртуальной реальности. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины бригадный генерал Олег Апостол, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, психологическая полоса помогает военнослужащим подготовиться к действиям в стрессовых условиях. В частности, она предусматривает инструменты дополненной реальности и VR-технологии, которые помогают погрузиться в боевую атмосферу еще во время обучения.

Олег Апостол отметил, что процесс прохождения такой полосы, кроме элементов дополненной реальности, также содержит много психотравмирующих раздражителей, которые готовят бойца к работе в зоне боевых действий, окопах и подвалах помещений.

Заместитель главкома рассказал, что один из элементов содержит прохождение коридора длиной 150 метров. Он должен имитировать подвал в зоне боевых действий.

Олег Апостол уточнил, что для создания такого тренировочного коридора используется система лабиринтов, зеркал, имитаторов пожара, женского и детского крика, звуков сирены и взрывов.

Во время базовой общевойсковой подготовки у каждого военного будет возможность один раз пройти подготовку в таком коридоре, акцентировали в Генштабе. Пока таких коридоров три, постепенно сеть будет расширяться.

Олег Апостол подчеркнул, что использование инструментов дополненной реальности и VR-технологий предусмотрено во всех учебных частях.

5 апреля 2025 года Сырский заявил, что вслед за увеличением сроков базовой общевойсковой подготовки в украинской армии продолжается работа по повышению ее качества.

15 апреля Генштаб сообщил, что срок базовой общевойсковой подготовки для бывших "ограниченно пригодных" сократят до одного месяца с 1 мая.