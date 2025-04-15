С 1 мая срок подготовки для военных определенных категорий сократят до месяца – Генштаб

Украинские военные (Иллюстративное фото: 71 ОЕБр)

Срок базовой общей военной подготовки для бывших "ограниченно пригодных" сократят до одного месяца с 1 мая. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки, которые снизят нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, ТЦК и СП, высших учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Начиная с 1 мая указанные категории военнослужащих будут проходить подготовку по обновленной программе, которая предусматривает:

→ сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

→ снижение уровня физических нагрузок;

→ формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Изменения касаются как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на военных кафедрах или по разным причинам проходит обучение повторно.

Речь идет именно о прежней категории "ограниченно пригодных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях – согласно решению военно-врачебной комиссии.

9 января 2025 года Верховная Рада приняла в целом закон о базовой военной подготовке и внесла некоторые изменения.

5 апреля Сырский заявил, что вслед за увеличением сроков базовой общевойсковой подготовки в украинской армии продолжается работа по повышению ее качества.