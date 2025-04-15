З 1 травня термін підготовки для військових певних категорій скоротять до місяця – Генштаб
Термін базового загального військового вишколу для колишніх "обмежено придатних" скоротять до одного місяця з 1 травня. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За даними Генштабу, розроблено зміни до програми базового загального військового вишколу, які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП, вищих навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Починаючи з 1 травня зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть підготовку за оновленою програмою, яка передбачає:
→ скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
→ зниження рівня фізичних навантажень;
→ формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на військових кафедрах або з різних причин проходить вишкіл повторно.
Йдеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах – згідно з рішенням військово-лікарської комісії.
- 9 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про базовий військовий вишкіл та внесла деякі зміни.
- 5 квітня Сирський заявив, що слідом за збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки в українській армії триває робота над підвищенням її якості.