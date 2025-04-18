В Україні під час підготовки військових використовують технології віртуальної реальності – Генштаб

Це допомагає зануритися у бойову атмосферу ще під час навчання, уточнив Олег Апостол

Підготовка військових (Ілюстративне фото: Генштаб)

В Україні в програму базової загальновійськової підготовки впроваджено психологічну смугу, яка була створена за польським зразком. Вона містить інструменти доповненої реальності та технології віртуальної реальності. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, психологічна смуга допомагає військовослужбовцям підготуватися до дій в стресових умовах. Зокрема, вона містить інструменти доповненої реальності та VR-технології, які допомагають зануритися у бойову атмосферу ще під час навчання.

Олег Апостол зазначив, що процес проходження такої смуги, окрім елементів доповненої реальності, також містить багато психотравмувальних подразників, які готують бійця до роботи в зоні бойових дій, окопах та підвалах приміщень.

Заступник головкома розповів, що один з елементів передбачає проходження коридору завдовжки 150 метрів. Він має імітувати підвал у зоні бойових дій.

Олег Апостол уточнив, що для створення такого тренувального коридору використовується система лабіринтів, дзеркал, імітаторів пожежі, жіночого та дитячого крику, а також звуків сирени й вибухів.

Під час базової загальновійськової підготовки кожен військовий матиме можливість один раз пройти підготовку в такому коридорі, акцентували в Генштабі. Наразі таких коридорів є три, поступово мережа розширюватиметься.

Олег Апостол наголосив, що використання інструментів доповненої реальності та VR-технологій передбачено в усіх навчальних частинах.

5 квітня 2025 року Сирський заявив, що слідом за збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки в українській армії триває робота над підвищенням її якості.

15 квітня Генштаб повідомив, що термін базового загального військового вишколу для колишніх "обмежено придатних" скоротять до одного місяця з 1 травня.