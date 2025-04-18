У Генштабі розповіли, як змінилася програма базової загальновійськової підготовки

Акцент зроблено на роботі з БпЛА та засобами РЕБ, наголосив Олег Апостол

Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У межах програми базової загальновійськової підготовки було додано більше практичних занять, а настріл збільшився удвічі. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол, передає кореспондентка LIGA.net.

Він розповів, що, по-перше, з програми підготовки прибрали всі зайві елементи, які могли обтяжувати навчання. Зокрема, актуалізовано і покращено курс для командирів відділень, додано більше практичних занять, а настріл збільшився удвічі.

Також, за словами Апостола, акцент зроблено на роботі з безпілотниками та засобами радіоелектронної боротьби.

Він уточнив, що курс підготовки командирів відділень також актуалізовано, додано вивчення процедур управління підрозділом та процесу аналізу проведених дій.

5 квітня 2025 року Сирський заявив, що слідом за збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки в українській армії триває робота над підвищенням її якості.

15 квітня Генштаб повідомив, що термін базового загального військового вишколу для колишніх "обмежено придатних" скоротять до одного місяця з 1 травня.