В Генштабе рассказали, как изменилась программа базовой общевойсковой подготовки

Акцент сделан на работе с БпЛА и средствами РЭБ, отметил Олег Апостол

Военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В рамках программы базовой общевойсковой подготовки было добавлено больше практических занятий, а настрел увеличился в два раза. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины бригадный генерал Олег Апостол, передает корреспондент LIGA.net.

Он рассказал, что, во-первых, из программы подготовки убрали все лишние элементы, которые могли тяготить обучение. В частности, актуализирован и улучшен курс для командиров отделений, добавлено больше практических занятий, а настрел увеличился в два раза.

Также, по словам Апостола, упор сделан на работе с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы.

Он уточнил, что курс подготовки командиров отделений также актуализирован, добавлено изучение процедур управления подразделением и процесса анализа проводимых действий.

5 апреля 2025 года Сырский заявил, что вслед за увеличением сроков базовой общевойсковой подготовки в украинской армии продолжается работа по повышению ее качества.

15 апреля Генштаб сообщил, что срок базовой общей военной подготовки для бывших "ограниченно пригодных" сократят до одного месяца с 1 мая.