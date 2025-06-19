Создание невыносимых условий для новобранцев взято из системы подготовки США – инструктор

Максим Чех считает, что чем труднее будет в учебных центрах, тем легче будет в зонах боевых действий

Украинский военный (Фото: Генштаб)

Создание максимально сложных условий для новобранцев при прохождении базовой общевойсковой подготовки – это заимствование из американской системы подготовки. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал инструктор четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Максим Чех для разбора по БЗВП.

"Если я смогу лишить ребят сна до двух часов в день – я это сделаю. Чтобы когда они оказались в зоне боевых действий, они сказали: "Сегодня есть возможность поспать всего два часа? Пф! Но мы уже так месяц жили!"", – рассказал Чех.

По словам инструктора, его задача – создать максимально трудные условия. Он отметил, что если у него будет возможность отправить новобранцев под дождь или ливень – он это сделает.

"Пусть мокнут, но пусть понимают ключевое: это – нормальное явление. Адаптируйтесь и привыкайте. И чем труднее будет здесь, на полигонах, в учебных центрах – тем легче вам будет в зонах боевых действий", – объяснил Чех.

Инструктор заявил, что это взято из американской системы подготовки, когда в первые дни курсанту невероятно трудно, что психологически, что физически.

"Чтобы человек понял: я могу это выдержать. Как бы ни было трудно – продолжай. У тебя все получится, твой организм может гораздо больше, чем ты думаешь. И вот это ключевое, что есть в этих стресс-тестах – доказать человеку, что как бы стрессово не было, ты дойдешь до конца. Поэтому продолжай", — рассказал он.