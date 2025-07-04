"Проходитимуть всі". У Генштабі розповіли, що новобранців вчать збивати з дробовика FPV-дрони

Зараз у бойові підрозділи впроваджуються штатні посади з таким озброєнням, розповів полковник Межевікін

Євген Межевікін (Фото: Генштаб ЗСУ)

Під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП) військових навчають протидіяти безпілотникам окупантів за допомогою помпових рушниць. Про це, як передає LIGA.net, на зустрічі з журналістами повідомив заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Євген Межевікін, Герой України.

"Під час проходження БЗВП військовослужбовці, в тому числі, навчаються протидіяти ворожим FPV-дронам із використанням помпових рушниць. Зараз ми впроваджуємо штатні одиниці [посади] з помповими рушницями для бойових підрозділів", – розповів військовий.

Він зауважив, що "засобів для цього вистачає".

Полковник зазначив, що навчання із такими рушницями "проходитимуть на БЗВП усі", додавши, що така підготовка посилить протидію російським ударним дронам.

На такі навчання у курсі БЗВП виділено два додаткові дні. Водночас, розповів Межевікін, протидії дронам навчатимуть і в межах адаптаційного курсу (тієї підготовки, яку військовий проходить після прибуття до підрозділу).

"Основні завдання адаптаційного курсу – забезпечити психологічну стійкість військовослужбовців до виконання бойових завдань. Особлива увага приділяється навчанню щодо захисту від БпЛА противника. Ми постійно його вдосконалюємо відповідно до ситуації на полі бою", – заявив військовій.

Генштаб зазначив, що в цьому напрямку адаптаційний курс охоплює навчання з захисту від БпЛА, а також застосування окопних засобів радіоелектронної боротьби та розвідки (аналізаторів спектра, сканерів, детекторів дронів).