"Пройдут все". В Генштабе рассказали, что новобранцев учат сбивать FPV-дроны из дробовика
В ходе базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) военных обучают противодействию беспилотникам оккупантов с помощью помповых ружей. Об этом, как сообщает LIGA.net, на встрече с журналистами рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин, Герой Украины.
"Во время прохождения БЗВП военнослужащие, в том числе, учатся противодействовать вражеским FPV-дронам с использованием помповых ружей. Сейчас мы внедряем штатные единицы [должности] с помповыми ружьями для боевых подразделений", – рассказал военный.
Он отметил, что "средств для этого достаточно".
Полковник отметил, что обучение с использованием таких ружей "пройдет на БЗВП всех типов", добавив, что такая подготовка усилит противодействие российским ударным дронам.
На такое обучение в рамках курса БЗВП выделено два дополнительных дня. Вместе с тем, как рассказал Межевикин, противодействию дронам будут обучать и в рамках адаптационного курса (той подготовки, которую военнослужащий проходит по прибытии в подразделение).
"Основная задача адаптационного курса – обеспечить психологическую устойчивость военнослужащих к выполнению боевых задач. Особое внимание уделяется обучению по защите от БпЛА противника. Мы постоянно совершенствуем его в соответствии с ситуацией на поле боя", – заявил военный.
Генеральный штаб отметил, что в рамках этого направления адаптационный курс включает обучение защите от БпЛА, а также применению окопных средств радиоэлектронной борьбы и разведки (анализаторов спектра, сканеров, детекторов дронов).
- Военнослужащий Сил беспилотных систем ВСУ заявил LIGA.net, что дробовики лучше, чем автоматическое оружие сбивают как обычные, так и оптоволоконные FPV-дроны.