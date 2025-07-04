"Пройдут все". В Генштабе рассказали, что новобранцев учат сбивать FPV-дроны из дробовика

Сейчас в боевые подразделения внедряются штатные должности с таким вооружением, рассказал полковник Межевикин

Евгений Межевикин (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

В ходе базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) военных обучают противодействию беспилотникам оккупантов с помощью помповых ружей. Об этом, как сообщает LIGA.net, на встрече с журналистами рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин, Герой Украины.

"Во время прохождения БЗВП военнослужащие, в том числе, учатся противодействовать вражеским FPV-дронам с использованием помповых ружей. Сейчас мы внедряем штатные единицы [должности] с помповыми ружьями для боевых подразделений", – рассказал военный.

Он отметил, что "средств для этого достаточно".

Полковник отметил, что обучение с использованием таких ружей "пройдет на БЗВП всех типов", добавив, что такая подготовка усилит противодействие российским ударным дронам.

На такое обучение в рамках курса БЗВП выделено два дополнительных дня. Вместе с тем, как рассказал Межевикин, противодействию дронам будут обучать и в рамках адаптационного курса (той подготовки, которую военнослужащий проходит по прибытии в подразделение).

"Основная задача адаптационного курса – обеспечить психологическую устойчивость военнослужащих к выполнению боевых задач. Особое внимание уделяется обучению по защите от БпЛА противника. Мы постоянно совершенствуем его в соответствии с ситуацией на поле боя", – заявил военный.

Генеральный штаб отметил, что в рамках этого направления адаптационный курс включает обучение защите от БпЛА, а также применению окопных средств радиоэлектронной борьбы и разведки (анализаторов спектра, сканеров, детекторов дронов).