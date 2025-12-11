Лубінець звинуватив Мінкульт у затягуванні передання костелу Святого Миколая громаді

Костел Святого Миколая (Фото: facebook.com/st.nicholas.kyiv)

Римо-католицька парафія Святого Миколая в Києві поскаржилася на "багаторічне блокування" передання їй костелу Святого Миколая. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, до якого звернулася парафія, і звинуватив Мінкульт у "затягуванні процесу".

За їхніми словами, костел перебуває у критичному стані, проте ніякі заходи не здійснюються, а його передання нібито саботується.

"Стан справ наскільки жахливий, що руйнування можуть вбити громадян України. А релігійний об'єкт регулярно відвідують понад 600-700 людей! І ця історія тягнеться довгий час – майже 20 років", – заявив Лубінець.

Він зазначив, що у 2005 році президент доручив уряду передати костел у користування релігійній громаді. У 2020 році Кабмін повторно визначив таке завдання. Але, як стверджує Лубінець, воно досі не виконане, і у 2025 році "продовжується затягування процесу". Навіть попри підписаний меморандум між релігійною громадою і Мінкультом.

За даними омбудсмана, Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов’язав передати релігійну споруду громаді. Це рішення вже набрало законної сили та було підтверджене апеляцією, а Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Він зазначив, що юридичних перешкод наразі немає.

Лубінець звернувся до Мінкульту із запитом щодо стану виконання судового рішення, але, за його словами, відомство продовжує "затягувати процес", зокрема, надсилає до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті додаткові запити щодо статусу костелу.

"Реальність така: виконання рішення суду міністерством фактично саботується! Окремо наша інституція провела моніторинговий візит до костелу – ми зафіксували критичний технічний стан будівлі. Вона практично перебуває в аварійному стані, а також відсутні належні заходи пожежної та техногенної безпеки", – стверджує Лубінець.

Він закликав Мінкульт невідкладно розпочати виконання рішення суду, забезпечити дотримання прав релігійної громади та усунути небезпечний технічний стан костелу Святого Миколая!

Редакція LIGA.net звернулася до Мінкульту із запитом стосовно роз'яснень ситуації.