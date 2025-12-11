Лубинец обвинил Минкульт в затягивании передачи Костела Святого Николая общине
Римско-католический приход Святого Николая в Киеве пожаловался на "многолетнее блокирование" передачи им Костела Святого Николая. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, к которому обратился приход, и обвинил Минкульт в "затягивании процесса".
По их словам, Костел находится в критическом состоянии, однако никакие меры не осуществляются, а его передача якобы саботируется.
"Состояние дел насколько ужасно, что разрушения могут убить граждан Украины. А религиозный объект регулярно посещают более 600-700 человек! И эта история тянется долгое время – почти 20 лет", – заявил Лубинец.
Он отметил, что в 2005 году президент поручил правительству передать Костел в пользование религиозной общине. В 2020 году Кабмин повторно определил такую задачу. Но, как утверждает Лубинец, она до сих пор не выполнена, и в 2025 году "продолжается затягивание процесса". Даже несмотря на подписанный меморандум между религиозной общиной и Минкультом.
По данным омбудсмена, Днепропетровский окружной административный суд обязал передать религиозное сооружение общине. Это решение уже вступило в законную силу и было подтверждено апелляцией, а Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства. Он отметил, что юридических препятствий сейчас нет.
Лубинец обратился в Минкульт с запросом о состоянии выполнения судебного решения, но, по его словам, ведомство продолжает "затягивать процесс", в частности, направляет в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести дополнительные запросы относительно статуса Костела.
"Реальность такова: выполнение решения суда министерством фактически саботируется! Отдельно наша институция провела мониторинговый визит в Костел – мы зафиксировали критическое техническое состояние здания. Оно практически находится в аварийном состоянии, а также отсутствуют надлежащие меры пожарной и техногенной безопасности", – утверждает Лубинец.
Он призвал Минкульт безотлагательно приступить к выполнению решения суда, обеспечить соблюдение прав религиозной общины и устранить опасное техническое состояние Костела Святого Николая!
Редакция LIGA.net обратилась в Минкульт с запросом относительно разъяснений ситуации.
- В сентябре 2021 года вспыхнула пожар в костеле Святого Николая, огонь бушевал на первом и втором этажах, распространившись на кровлю. В результате пожара был поврежден уникальный орган и внутреннее обрамление костела. Причина пожара – короткое замыкание в органе.
- 20 декабря 2024 года от российского ракетного обстрела повреждённый фасадное витражное стекло на здании костела Святого Николая. В Минкульте заявили, что на основе аутентичных чертежей восстановят витражную композицию костела. Был утверждённый план реставрации.
- По состоянию на 20 марта 2025 года выбиты окна костела три месяца оставались неубранными.
