Лубинец обвинил Минкульт в затягивании передачи Костела Святого Николая общине

Костел Святого Николая (Фото: facebook.com/st.nicholas.kyiv)

Римско-католический приход Святого Николая в Киеве пожаловался на "многолетнее блокирование" передачи им Костела Святого Николая. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, к которому обратился приход, и обвинил Минкульт в "затягивании процесса".

По их словам, Костел находится в критическом состоянии, однако никакие меры не осуществляются, а его передача якобы саботируется.

"Состояние дел насколько ужасно, что разрушения могут убить граждан Украины. А религиозный объект регулярно посещают более 600-700 человек! И эта история тянется долгое время – почти 20 лет", – заявил Лубинец.

Он отметил, что в 2005 году президент поручил правительству передать Костел в пользование религиозной общине. В 2020 году Кабмин повторно определил такую задачу. Но, как утверждает Лубинец, она до сих пор не выполнена, и в 2025 году "продолжается затягивание процесса". Даже несмотря на подписанный меморандум между религиозной общиной и Минкультом.

По данным омбудсмена, Днепропетровский окружной административный суд обязал передать религиозное сооружение общине. Это решение уже вступило в законную силу и было подтверждено апелляцией, а Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства. Он отметил, что юридических препятствий сейчас нет.

Лубинец обратился в Минкульт с запросом о состоянии выполнения судебного решения, но, по его словам, ведомство продолжает "затягивать процесс", в частности, направляет в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести дополнительные запросы относительно статуса Костела.

"Реальность такова: выполнение решения суда министерством фактически саботируется! Отдельно наша институция провела мониторинговый визит в Костел – мы зафиксировали критическое техническое состояние здания. Оно практически находится в аварийном состоянии, а также отсутствуют надлежащие меры пожарной и техногенной безопасности", – утверждает Лубинец.

Он призвал Минкульт безотлагательно приступить к выполнению решения суда, обеспечить соблюдение прав религиозной общины и устранить опасное техническое состояние Костела Святого Николая!

Редакция LIGA.net обратилась в Минкульт с запросом относительно разъяснений ситуации.