Мінкульт не визнає звинувачення у затягуванні передання костелу в Києві: процедура триває

У Мінкульті відкинули звинувачення Лубінця та заявили, що процедура передання костелу розпочата. Її планують завершити у "найкоротші терміни"

Костел Святого Миколая (Фото: facebook.com/st.nicholas.kyiv)

Міністерство культури заперечило звинувачення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця щодо затягування передання костелу Святого Миколая у Києві у користування релігійній громаді. Про це міністерство заявило у відповіді на інформаційний запит LIGA.net.

"Звинувачення уповноваженого ВР з прав людини... Мінкульт не визнає, оскільки на всі офіційні звернення уповноваженого було надано вичерпну відповідь у встановленому порядку", – сказано у відповіді.

У міністерстві зазначили, що рішенням від 24 січня 2025 року Дніпропетровській окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Мінкульту щодо невиконання доручення президента від 9 грудня 2005 року про передання костелу Святого Миколая в користування релігійній громаді Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Києва.

Це рішення набрало законної сили, й наразі Мінкульт вживає заходів щодо передання будівлі площею 2655,10 кв. м у безоплатне користування релігійній організації. Однак які саме дії вживаються – у міністерстві не повідомили.

"Міністерство культури розпочало процедуру передання костелу Святого Миколая в безоплатне користування (позичку) державного або комунального майна, яке є культовим майном, відповідно до вимог порядку передання", – йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зазначили, що 3 жовтня зв'язалися з державною організацією "Національний будинок органної та камерної музики України", на балансі якої наразі перебуває костел, та отримали необхідні документи для розміщення будівлі в переліку об’єктів позички.

Стосовно звернення до Державної служби з етнополітики та свободи совісті в Мінкульті зазначили, що звернулися туди після клопотання від релігійної організації. Держслужба з етнополітики погодила передання їй в безоплатне користування будівлі костелу.

Станом на зараз все ще триває процедура підготовки рішення Мінкульту щодо передання об’єкта позички в безоплатне користування релігійній організації. Згодом буде укладений договір безоплатного користування.

"Звертаємо увагу, що Мінкульт має намір у найкоротші строки завершити процес передання костелу Святого Миколая шляхом підписання договору безоплатного користування (позички) між державною організацією "Національний будинок органної та камерної музики України" та релігійною організацією "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви у м. Києві", – йдеться у відповіді.