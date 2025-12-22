Минкульт не признает обвинения в затягивании передачи костела в Киеве: процедура продолжается
Министерство культуры опровергло обвинения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца относительно затягивания передачи костела Святого Николая в Киеве в пользование религиозной общине. Об этом министерство заявило в ответ на информационный запрос LIGA.net.
"Обвинения уполномоченного ВР по правам человека... Минкульт не признает, поскольку на все официальные обращения уполномоченного был предоставлен исчерпывающий ответ в установленном порядке", – сказано в ответе.
В министерстве отметили, что решением от 24 января 2025 года Днепропетровской окружной административный суд признал противоправной бездеятельность Минкульта относительно невыполнения поручения президента от 9 декабря 2005 года о передаче костела Святого Николая в пользование религиозной общине Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Киева.
Это решение вступило в законную силу, и сейчас Минкульт принимает меры по передаче здания площадью 2655,10 кв. м в безвозмездное пользование религиозной организации. Однако какие именно действия предпринимаются в министерстве не сообщили.
"Министерство культуры начало процедуру передачи костела Святого Николая в безвозмездное пользование (ссуду) государственного или коммунального имущества, которое является культовым имуществом, в соответствии с требованиями порядка передачи", – говорится в сообщении.
В Минкульте отметили, что 3 октября связались с государственной организацией "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", на балансе которой сейчас находится костел, и получили необходимые документы для размещения здания в перечень объектов ссуды.
Относительно обращения в Государственную службу по этнополитике и свободе совести в Минкульте отметили, что обратились туда после ходатайства от религиозной организации. Госслужба по этнополитике согласовала передачу ей в безвозмездное пользование здания костела.
По состоянию на сейчас все еще продолжается процедура подготовки решения Минкульта о передаче объекта ссуды в безвозмездное пользование религиозной организации. Впоследствии будет заключен договор безвозмездного пользования.
"Обращаем внимание, что Минкульт намерен в кратчайшие сроки завершить процесс передачи костела Святого Николая путем подписания договора безвозмездного пользования (ссуды) между государственной организацией "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" и религиозной организацией "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви в г. Киеве", – говорится в ответе.
- 11 декабря омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обвинил Минкульт в затягивании передачи костела Святого Николая Римско-католическому приходу. По словам религиозной организации, костел находится в критическом состоянии, однако никакие меры не осуществляются, а его передача якобы саботируется.
