Минкульт не признает обвинения в затягивании передачи костела в Киеве: процедура продолжается

В Минкульте отвергли обвинения Лубинца и заявили, что процедура передачи костела начата. Ее планируют завершить в "кратчайшие сроки"

Костел Святого Николая (Фото: facebook.com/st.nicholas.kyiv)

Министерство культуры опровергло обвинения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца относительно затягивания передачи костела Святого Николая в Киеве в пользование религиозной общине. Об этом министерство заявило в ответ на информационный запрос LIGA.net.

"Обвинения уполномоченного ВР по правам человека... Минкульт не признает, поскольку на все официальные обращения уполномоченного был предоставлен исчерпывающий ответ в установленном порядке", – сказано в ответе.

В министерстве отметили, что решением от 24 января 2025 года Днепропетровской окружной административный суд признал противоправной бездеятельность Минкульта относительно невыполнения поручения президента от 9 декабря 2005 года о передаче костела Святого Николая в пользование религиозной общине Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Киева.

Это решение вступило в законную силу, и сейчас Минкульт принимает меры по передаче здания площадью 2655,10 кв. м в безвозмездное пользование религиозной организации. Однако какие именно действия предпринимаются в министерстве не сообщили.

"Министерство культуры начало процедуру передачи костела Святого Николая в безвозмездное пользование (ссуду) государственного или коммунального имущества, которое является культовым имуществом, в соответствии с требованиями порядка передачи", – говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что 3 октября связались с государственной организацией "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", на балансе которой сейчас находится костел, и получили необходимые документы для размещения здания в перечень объектов ссуды.

Относительно обращения в Государственную службу по этнополитике и свободе совести в Минкульте отметили, что обратились туда после ходатайства от религиозной организации. Госслужба по этнополитике согласовала передачу ей в безвозмездное пользование здания костела.

По состоянию на сейчас все еще продолжается процедура подготовки решения Минкульта о передаче объекта ссуды в безвозмездное пользование религиозной организации. Впоследствии будет заключен договор безвозмездного пользования.

"Обращаем внимание, что Минкульт намерен в кратчайшие сроки завершить процесс передачи костела Святого Николая путем подписания договора безвозмездного пользования (ссуды) между государственной организацией "Национальный дом органной и камерной музыки Украины" и религиозной организацией "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви в г. Киеве", – говорится в ответе.