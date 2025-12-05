Святий Миколай прибув в Україну: на кордоні 6 грудня влаштують свято – фото

Святий Миколай заїхав в Україну з Польщі та пройшов оформлення за усіма процедурами

Святий Миколай в Україні (Фото: ДПСУ)

Святий Миколай уже прибув в Україну – ввечері 5 грудня він перетнув кордон через пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

У відомстві зазначили, що Святий Миколай був оформлений за всіма правилами прикордонниками 7-го прикордонного Карпатського загону.

"Він уже на українській землі й готовий творити дива", – зазначили у ДПСУ.

6 грудня о 10:00 у пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Миколая. Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у "справжню казку" – їх чекатиме святкова фотозона, добрий Миколай і подарунки для найменших мандрівників.

