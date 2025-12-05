Святой Николай прибыл в Украину: на границе 6 декабря устроят праздник – фото

Святой Николай заехал в Украину из Польши и прошел оформление по всем процедурам

Святой Николай в Украине (Фото: ГПСУ)

Святой Николай уже прибыл в Украину – вечером 5 декабря он пересек границу через пункт пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ведомстве отметили, что Святой Николай был оформлен по всем правилам пограничниками 7-го пограничного Карпатского отряда.

"Он уже на украинской земле и готов творить чудеса", – отметили в ГПСУ.

6 декабря в 10:00 в пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Николая. Все путешественники, пересекающие границу на въезд в Украину, попадут в "настоящую сказку" – их будет ждать праздничная фотозона, добрый Николай и подарки для самых маленьких путешественников.

