У дитбудинках і інших закладах України понад 82 000 дітей, серед них 14 000 – з інвалідністю

Близько 25 000 дітей перебувають у дитбудинках цілодобово, проте понад 20 000 із них мають батьків, які не позбавлені прав

Дитина (Ілюстративне фото: freepik)

Станом на 17 жовтня 2025 року 82 599 дитини цілодобово перебували у закладах системи держопіки та соціального захисту різних типів, форм власності та підпорядкування, серед яких 14 631 – дітей з інвалідністю. Про це повідомила LIGA.net Державна служба України у справах дітей у відповідь на інформаційний запит.

З цих дітей 24 916 перебувають у закладах інституційного догляду цілодобово, серед них 4463 дітей з інвалідністю. З них:

→ 20 861 – дитина, яка має батьків, не обмежених у батьківських правах;

→ 4055 – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (зокрема 1123 дітей, з інвалідністю). З цієї кількості 280 дітей перебували на повному державному утриманні.

Ще 757 дітей, за даними обласних державних (військових) адміністрацій, перебували у будинках дитини, центрах медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. З них 326 дітей мають інвалідність.

З-поміж цих понад 700 дітей 502 дитини мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а 255 дітей – зараховані в заклади через складні життєві обставини або за заявою батьків.

Довідка. В Україні усиновленню підлягають лише діти, які офіційно внесені до Єдиного банку даних про дітей, що можуть бути усиновлені. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – після завершення всіх юридичних процедур і присвоєння відповідного статусу. Діти, які мають батьків, не позбавлених прав, усиновленню не підлягають, навіть якщо перебувають у державних закладах. Також не можна усиновлювати дітей, щодо яких ще триває оформлення статусу або перевірка. Роз’єднання рідних братів і сестер заборонене, окрім окремих випадків, визначених законом.