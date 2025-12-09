У дитбудинках і інших закладах України понад 82 000 дітей, серед них 14 000 – з інвалідністю
Станом на 17 жовтня 2025 року 82 599 дитини цілодобово перебували у закладах системи держопіки та соціального захисту різних типів, форм власності та підпорядкування, серед яких 14 631 – дітей з інвалідністю. Про це повідомила LIGA.net Державна служба України у справах дітей у відповідь на інформаційний запит.
З цих дітей 24 916 перебувають у закладах інституційного догляду цілодобово, серед них 4463 дітей з інвалідністю. З них:
→ 20 861 – дитина, яка має батьків, не обмежених у батьківських правах;
→ 4055 – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (зокрема 1123 дітей, з інвалідністю). З цієї кількості 280 дітей перебували на повному державному утриманні.
Ще 757 дітей, за даними обласних державних (військових) адміністрацій, перебували у будинках дитини, центрах медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. З них 326 дітей мають інвалідність.
З-поміж цих понад 700 дітей 502 дитини мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а 255 дітей – зараховані в заклади через складні життєві обставини або за заявою батьків.
