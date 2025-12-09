В детдомах Украины более 82 000 детей, среди них 14 000 – с инвалидностью

Около 25 000 детей находятся в детдомах круглосуточно, однако более 20 000 из них имеют родителей, которые не лишены прав

Ребенок (Иллюстративное фото: freepik)

В детских домах и других учреждениях подобного типа по состоянию на 17 октября 2025 года находились 82 599 человек, среди которых 14 631 – детей с инвалидностью. Об этом сообщила LIGA.net Государственная служба Украины по делам детей в ответ на информационный запрос.

Из этих детей 24 916 находятся в детдомах круглосуточно, среди них 4463 детей с инвалидностью. Из них:

→ 20 861 – ребенок, имеющий родителей, не ограниченных в родительских правах;

→ 4055 – детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в том числе 1123 детей с инвалидностью). Из этого количества 280 детей находились на полном государственном содержании.

Еще 757 детей, по данным областных государственных (военных) администраций, находились в домах ребенка, центрах медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям. Из них 326 детей имеют инвалидность.

Среди этих более 700 детей 502 ребенка имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, а 255 детей – зачислены в учреждения из-за сложных жизненных обстоятельств или по заявлению родителей.

Справка. В Украине усыновлению подлежат только дети, которые официально внесены в Единый банк данных о детях, которые могут быть усыновлены. Это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки – после завершения всех юридических процедур и присвоения соответствующего статуса. Дети, которые имеют родителей, не лишенных прав, усыновлению не подлежат, даже если находятся в государственных учреждениях. Также нельзя усыновлять детей, в отношении которых еще продолжается оформление статуса или проверка. Разъединение родных братьев и сестер запрещено, кроме отдельных случаев, определенных законом.