Алименты могут взимать не только с зарплаты, но и с пенсии или имущества – разъяснение Минюста

В случае неуплаты алиментов более трех месяцев должника могут привлечь к уголовной ответственности

Средства для уплаты алиментов могут высчитывать не только из зарплаты должника, но и, например, пенсии. Если должник не имеет дохода, могут привлечь его имущество, сообщили LIGA.net в Минюсте в ответ на информационный запрос.

В ведомстве отметили, что размер суммы алиментов суд должен учитывать состояние здоровья и материальное положение ребенка.

Согласно законодательству, если должник по уплате алиментов получает доход, то с него для исполнения решения о взыскании оплаты могут удерживать необходимую сумму. Это касается заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов.

Для этого исполнительный орган должен вынести соответствующее постановление и направить его для исполнения предприятию, учреждению или организации, которая осуществляет эти выплаты (на работу, в Пенсионный фонд, в университет и т.д.).

В Минюсте отметили, что суд не ограничивается размером дохода плательщика алиментов в случае, если у него выявлены расходы, которые превышают официальный доход, и в отношении которых не доказан источник происхождения средств.

Самая распространенная проблема не уплаты алиментов – отсутствие у должника средств или имущества, на которое можно направить решение о взыскании оплаты, говорят в Минюсте. В таком случае законодательство четко предусматривает систему мер.

В случае, если долг за неуплату алиментов превышает сумму за три месяца, то:

→ данные лица вносят в Единый реестр должников

→ осуществляют меры по обращению взыскания на имущество должника;

→ присылают должнику письменное разъяснение о том, что исполнительная служба имеет право подать в органы досудебного расследования заявление об уголовном правонарушении – уклонение от уплаты алиментов.