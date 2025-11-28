С 2022 года в Украине уменьшилось число должников по алиментам: какие ограничения применяют

За последние четыре года наибольшее количество должников было зафиксировано в 2022 году - 523 300 исполнительных документов

Ребенок (Иллюстративное фото: freepik)

В Украине уменьшилось количество должников по алиментам с начала полномасштабной войны. Об этом сообщили LIGA.net в Министерстве юстиции в ответ на информационный запрос.

По состоянию на 1 ноября 2025 года на принудительном исполнении в отделах государственной исполнительной службы находилось 512 800 исполнительных документов о взыскании алиментов. В 2024 году было 517 500 документов, в 2023 году - 522 200 документов, а в 2022 году - 523 300 документов.

За 10 месяцев 2025 года были вынесены постановления о временных ограничениях для должников по 150 300 производств.

В случае, если плательщик алиментов не платит их четыре месяца (три - для содержания ребенка с инвалидностью или тяжелобольного) государственный исполнитель устанавливает ограничения на:

→ право выезда за границу;

→ право управлять автомобилем;

→ право пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием;

→ право на пользование устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия;

→ право на охоту.

Ограничения снимаются, когда должник оплачивает задолженность в полном объеме, говорят в Минюсте.