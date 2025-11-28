З 2022 року в Україні зменшилася кількість боржників з аліментів: які обмеження накладають

За останні чотири роки найбільша кількість боржників була зафіксована у 2022 році – 523 300 виконавчих документів

Дитина (Ілюстративне фото: freepik)

В Україні зменшилася кількість боржників з аліментів від початку повномасштабної війни. Про це повідомили LIGA.net у Міністерстві юстиції у відповідь на інформаційний запит.

Станом на 1 листопада 2025 року на примусовому виконанні у відділах державної виконавчої служби перебувало 512 800 виконавчих документів про стягнення аліментів. У 2024 році було 517 500 документів, у 2023 році – 522 200 документів, а у 2022 році – 523 300 документів.

За 10 місяців 2025 року були винесені постанови щодо тимчасових обмежень для боржників у 150 300 провадженнях.

У разі, якщо платник аліментів не сплачує їх чотири місяці (три – для утримання дити з інвалідністю або тяжкохворої) державний виконавець встановлює обмеження на:

→ право виїзду за кордон;

→ право керувати авто;

→ право користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю;

→ право на користування пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

→ право на полювання.

Обмеження знімаються, коли боржник оплачує заборгованість у повному обсязі, кажуть у Мін'юсті.