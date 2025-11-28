Свыше 180 000 украинцев не платят алименты более трех месяцев. Должникам грозит штраф – Минюст

Ребенок (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Украине по состоянию на 27 ноября 2025 года есть сведения о 186 800 должниках, которые не платят алименты более трех месяцев. Об этом LIGA.net сообщили в Минюсте в ответ на информационный запрос.

Данные о задолженности по алиментам содержатся в Едином реестре должников. В Минюсте отметили, что на портале можно проверить наличие долга, введя собственные данные и выбрав пункт "Категория взыскания". На одного должника могут быть зарегистрированы несколько исполнительных производств по взысканию долга.

В случае, если гражданин не платил алименты год и более, то кроме ограничений прав выезда за границу, управления авто, пользования оружием и на охоту может накладываться штраф.

Если долг превышает сумму платежей за один год, то накладывается штраф в размере 20% от суммы долга, за два года – 30% от суммы долга, три года – 50% от задолженности.

Штраф взимают только после погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме. Также на должника могут подать в суд по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях о неуплате алиментов.

За неуплату алиментов на ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи в течение шести месяцев должнику могут присудить выполнение общественно полезных работ сроком от 120 до 240 часов. За повторное подобное правонарушение в течение года срок работ увеличивается – от 240 до 360 часов.

За эти работы нарушителю начисляют оплату, которая перечисляется на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы для дальнейшего погашения задолженности по уплате алиментов.