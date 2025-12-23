У музеї історії показали понад 250 предметів Януковича на "сотні мільйонів": є і підробки – фото

У Києві відкрили виставку про життя "еліти" України, де показали речі президента-втікача

Виставка "Про Я" у Національному музеї історії (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

У Національному музеї історії України 23 грудня відкрилася виставка "Про Я. З життя української "елити". Експозиція налічує понад 250 предметів, залишених експрезидентом Віктором Януковичем у резиденції "Межигір'я" після втечі у лютому 2014 року. Серед коштовних речей є і підробки, повідомила кореспондентка LIGA.net.

Виставка буде доступна для широкого загалу з 24 грудня. Директорка Національного музею Олена Земляна повідомила, що відкриття виставки не має жодної прив'язки до якихось дат – колекція була вилучена правоохоронцями, а нещодавно передана музею на постійне збереження за рішенням суду.

"Зараз ми опрацьовуємо колекцію і вирішили, що зараз у нас є можливості та вільний простір, щоб розмістити ці речі. Тому, ніякого символізму у цьому щодо дат немає", – зазначила вона.

За словами Земляної, сенс виставки не про якусь людину, а саме про узурпацію влади та певну "еліту". Стосовно суду вона зазначила, що держава позивалася до президента-втікача, було арештоване "Межигір'я", всі ці експонати. У цей період речі були на зберіганні в Національному художньому музеї України.

Після остаточного рішення суду про стягнення в дохід держави, Мінкульт розподілив, кому які речі слід передати. Невелика кількість експонатів розійшлася також по регіональних музеях. Але художній музей та музеї історії отримали найбільше предметів.

Вартість експонатів оцінити неможливо, наголосила директорка музею. Їх неможливо знайти на аукціонах, щоб порівняти вартість.

"Ми можемо розуміти, наприклад, що одна із представлених ваз може коштувати приблизно 15 000 євро... Хрест. Треба ще встановити, чи є він автентичним, чи є камені оригінальними, але так, там є бірка. А якщо брати ікони, то вони взагалі безцінні... Загалом це сотні мільйонів гривень", – наголосила директорка музею.

Музична ікона – подарунок від Вадима Новінського (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Начальник відділу історії незалежної України Антон Богдалов зазначив, що серед експонатів є годинники XIX століття, переважно французькі. На аукціонах подібні коштують $10 000–$15 000.

Але є в колекції і підробки.

"Стіл, який використовував Янукович, був отриманий нами як стіл з малахіту. Але по факту знизу там гранітна плита, а зверху – чи це малахіт, чи це просто імітація, сказати важко. Їх мають ретельно дослідити і визначити, наскільки експонати дійсно є коштовними", – сказав Богдалов.

Стіл (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Однак, за його словами, найкоштовніші речі – у художньому музеї. Ймовірно, це пов'язано з тим, що він першим почав працювати з експонатами з резиденції Януковича, але точної відповіді на це запитання Богдалов дати не зміг.

Щодо концепції виставки він зазначив, що музей довго думав, як показати Януковича, який є "неординарною постаттю" в історії України. Він є винуватцем Революції гідності на Майдані, де вбив близько 100 людей, та винуватцем початку війни у 2014 році.

"Ми хотіли показати Януковича, висміявши його, іронічно, враховуючи те, що це одна з найбільш недолугих постатей, яка була в нас у XXI столітті. Але це, зокрема й про еліту, яка вже потроху зникає. І ті корупціонери, які є зараз, вони не про позолоту, а про криптовалюту більше. Це виставка-нагадування, яка має ставити питання "хто є ти?" відвідувачу", – Богдалов.

Експонати (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Експонати (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Експонати (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Картина – робота футболіста Дієго Марадони (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Медалі – подарунок диктатора Володимира Путіна (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Рама великої ікони – подарунок Нестора Шуфрича (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Експонати (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Експонати (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)

Експонати (Фото: Маріам Оганнісян / LIGA.net)