Янукович остаточно отримав 15 років тюрми: у генпрокурора розповіли, як тікав експрезидент

Пересування колишнього президента Україною й Росією у 2014 році погоджувалося безпосередньо з Путіним, розповіли в ОГП

Віктор Янукович (Фото: EPA)

Експрезидент Віктор Янукович заочно отримав 15 років ув'язнення у справі про його втечу до Росії. Про це повідомив Офіс генерального прокурора (ОГП).

Другий вирок стосовно колишнього президента набрав законної сили після того, як Київський апеляційний суд відхилив скарги сторони захисту й залишив без змін рішення суду попередньої інстанції.

Відтак, Януковича було засуджено до 15 років тюрми за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства.

Покарання було призначено за сукупністю вчинених злочинів, зокрема, державної зради й пособництва Росії у веденні агресивної війни проти України – за це експрезидент заочно отримав 13 років ув'язнення у 2019 році.

Також було засуджено до 10 років тюрми колишнього заступника начальника Управління державної охорони за організацію незаконного переправлення через кордон і дезертирство. Йдеться про тодішнього керівника Служби безпеки глави держави Костянтина Кобзаря.

Прокурорам вдалося довести у суді, що 23 лютого 2014 року експрезидент, діючи у змові з начальником своєї Служби безпеки й за сприяння представників Росії, незаконно перетнув кордон повітряним шляхом та організував втечу щонайменше 20 осіб зі свого близького оточення й військовослужбовців Управління державної охорони, зауважують в ОГП.

"Політ здійснювався поза пунктами пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика Збройних сил РФ з околиці села Урзуф Мангуського району Донецької області до військового аеродрому в місті Єйськ (РФ). Надалі маршрут пролягав через місто Анапа, а згодом – на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, до військового аеродрому "Гвардійське" на території Автономної Республіки Крим", – йдеться у повідомленні.

Надалі, додають у генпрокурора, експрезидент вирішив остаточно залишити Україну за сприяння російських Збройних сил: перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти Севастополя, колишній глава держави підбурив до дезертирства й виїзду до Росії співробітників УДО, які забезпечували його особисту охорону.

"Як результат, частина працівників державної охорони разом із ним морським шляхом виїхала з Севастополя до РФ і на військову службу більше не повернулася", – додало відомство.

Там також наголосили, що маршрут пересування експрезидента-утікача по Україні й РФ повністю контролювався та супроводжувався співробітниками Федеральної служби охорони й військовими Південного військового округу РФ і погоджувався безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.