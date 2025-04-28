Янукович отримав другий вирок в Україні: 15 років тюрми

Віктор Янукович (Фото: ЕРА)

Колишній президент-втікач Віктор Янукович заочно отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через державний кордон. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Подільський районний суд Києва ухвалив вирок Януковичу (15 років позбавлення волі) і колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України Костянтину Кобзарю (10 років тюрми).

Прокурори Департаменту у справах Майдану клопотали про 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх до максимально можливого покарання.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи у змові з Кобзарем, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон і організував переправлення щонайменше 20 осіб з-поміж близького оточення та військовослужбовців УДО.

Політ здійснювався поза пунктом пропуску через держкордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика Збройних сил РФ з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку Росії до військового аеродрому у місті Єйськ.

Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому армією РФ, направилися до військового аеродрому "Гвардійське" в Криму.

Надалі експрезидент вирішив за допомогою військових РФ остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в Севастополі, він підбурив військовослужбовців УДО, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. З Криму Януковича вивозили морем російські військові.

Разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до РФ виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Маршрут складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками російської Федеральної служби охорони та військовими Південного військового округу РФ. Він погоджувався безпосередньо із російським диктатором Володимиром Путіним.