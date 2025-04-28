Янукович получил второй приговор в Украине: 15 лет тюрьмы

Виктор Янукович (Фото: ЕРА)

Бывший президент-беглец Виктор Янукович заочно получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Подольский районный суд Киева вынес приговор Януковичу (15 лет лишения свободы) и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента Украины Константину Кобзарю (10 лет тюрьмы).

Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович, действуя в сговоре с Кобзарем, воздушным путем незаконно пересек госграницу и организовал переправку не менее 20 человек из близкого окружения и военнослужащих УГО.

Полет осуществлялся вне пункта пропуска через госграницу для воздушного сообщения. Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика Вооруженных сил РФ из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в сторону России, военного аэродрома в городе Ейск.

Пробыв там некоторое время, они улетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном армией РФ, направились в военный аэродром "Гвардейское" в Крыму.

В дальнейшем экс-президент решил с помощью военных РФ окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, он подстрекал военнослужащих УГО, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Крыма Януковича вывозили морским путем российские военные.

Вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ уехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

Маршрут складывался, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками российской Федеральной службы охраны и военными Южного военного округа РФ. Он согласовывался непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.