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Суд заочно арестовал главного охранника Януковича

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 12:41
Суд заочно арестовал главного охранника Януковича - Фото
Виктор Янукович и Константин Кобзарь (Фото - politrada.com)

Сегодня, 1 февраля, заочно арестовал главного охранника экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Как уточнили в ГБР, экс-заместителю начальника управления госохраны – начальнику службы безопасности президента избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Главного охранника Януковича подозревают в дезертирстве и незаконной переправке людей через госграницу Украины в сговоре с группой лиц.

По данным следствия, в феврале 2014 года действующий офицер незаконно пересек госграницу Украины вместе с Януковичем – с целью укрывательства. Он действовал в интересах экс-президента, обеспечивал его личную безопасность.

Следователи подчеркивают, что подозреваемый уехал вместе с Януковичем в Россию и до оглашения решения суда в Украину не вернулся.

В 2014 году должность главного начальника охраны Януковича занимал Константин Кобзарь.

  • 2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.
  • 5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГБР "очередным обманом всех украинских граждан".
  • 9 ноября ГБР сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен Януковича.

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Яна Катасонова
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