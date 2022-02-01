Суд заочно арестовал главного охранника Януковича

Сегодня, 1 февраля, заочно арестовал главного охранника экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Как уточнили в ГБР, экс-заместителю начальника управления госохраны – начальнику службы безопасности президента избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Главного охранника Януковича подозревают в дезертирстве и незаконной переправке людей через госграницу Украины в сговоре с группой лиц.

По данным следствия, в феврале 2014 года действующий офицер незаконно пересек госграницу Украины вместе с Януковичем – с целью укрывательства. Он действовал в интересах экс-президента, обеспечивал его личную безопасность.

Следователи подчеркивают, что подозреваемый уехал вместе с Януковичем в Россию и до оглашения решения суда в Украину не вернулся.

В 2014 году должность главного начальника охраны Януковича занимал Константин Кобзарь.

2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГБР "очередным обманом всех украинских граждан".

опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГБР "очередным обманом всех украинских граждан". 9 ноября ГБР сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен Януковича.

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Яна Катасонова

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