Янукович окончательно получил 15 лет тюрьмы: у генпрокурора рассказали, как убегал экс-президент

Передвижение бывшего президента по Украине и России в 2014 году согласовывалось непосредственно с Путиным, рассказали в ОГП

Виктор Янукович (Фото: EPA)

Четвертый президент Украины Виктор Янукович заочно получил 15 лет заключения по делу о его побеге в Россию. Об этом сообщил Офис генерального прокурора (ОГП).

Второй приговор в отношении экс-президента вступил в законную силу после того, как Киевский апелляционный суд отклонил жалобы стороны защиты и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции.

Таким образом, Янукович был приговорен к 15 годам тюрьмы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.

Наказание было назначено по совокупности совершенных преступлений, в частности, государственной измены и пособничества России в ведении агрессивной войны против Украины – за это экс-президент заочно получил 13 лет заключения в 2019 году.

Также был приговорен к 10 годам тюрьмы бывший заместитель начальника Управления государственной охраны за организацию незаконной переправки через границу и дезертирство. Речь идет о тогдашнем руководителе Службы безопасности главы государства Константине Кобзаре.

Прокурорам удалось доказать в суде, что 23 февраля 2014 года экс-президент, действуя в сговоре с начальником своей Службы безопасности и при содействии представителей России, незаконно пересек границу воздушным путем и организовал побег минимум 20 человек из своего близкого окружения и военнослужащих Управления государственной охраны, отмечают в ОГП.

"Полет осуществлялся вне пунктов пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика Вооруженных сил РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области до военного аэродрома в городе Ейск (РФ). В дальнейшем маршрут пролегал через город Анапа, а затем – на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, до военного аэродрома "Гвардейское" на территории Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

В дальнейшем, добавляют у генпрокурора, экс-президент решил окончательно покинуть Украину при содействии российских Вооруженных сил: находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты Севастополя, бывший глава государства подстрекал к дезертирству и выезду в Россию сотрудников УГО, обеспечивавших его личную охрану.

"В результате часть работников государственной охраны вместе с ним морским путем выехала из Севастополя в РФ и на военную службу больше не вернулась", – добавило ведомство.

Там также отметили, что маршрут передвижения беглого экс-президента по Украине и РФ полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными Южного военного округа РФ и согласовывался непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.